О ЖКХ, медицине и дороге и будущем – разговор с главой ЗАТО

Глава ЗАТО Александровск встретился с жителями Снежногорска, чтобы совестно решить проблемы закрытого города.

Пустующая площадка на верхней террасе в Снежногорске может вскоре стать современным футбольным полем, а в зимнее время - хоккейной кортом. Об этом на встрече с жителями сказал глава ЗАТО Семён Кауров. В городе судоремонтников каток есть и сейчас, но его состояние от сезона к сезону лучше не становится. Пластиковые бортики не выдерживают серьёзных хоккейных баталий, неизбежно появляются трещины и бреши.

- Строительство крытого катка достаточно дорогостоящее. С первым вице-губернатором Демченко мы этот вопрос проговаривали, он стоит на контроле, проектно-сметная документация будет рассмотрена, - сообщил Семён Кауров. К сентябрю планируют открыть и бассейн в Детско-юношеской спортивной школе, который сейчас ремонтируют. Завели разговор и о новостях всероссийской значимости: глава заявил, бесплатное питание в школах по распоряжению Президента будет, надо лишь подождать нормативно-документальной базы. Что же касается въезда на территорию ЗАТО Александровск и постоянной проверки багажников автомобилей, с которой в последнее время приходится сталкиваться водителям, Семён Кауров отметил, что всё это делается для безопасности александровцев. Контролёры действуют в рамках закона, и каждая машина будет досматриваться и впредь.

- Мы все проживаем в ЗАТО и я хочу сказать, была ситуация, о ней все должны знать, когда не просто провозят своих родственников в багажнике. В последний раз, летом, пытались провести человека, который должен был убить другого, - аргументирует глава ЗАТО.

А вот услуга по оформлению пропуска на родственника, возможно, станет доступнее. Получить разрешение можно будет в многофункциональном центре.

О регулярной очистке улиц напоминать администрации не пришлось. Ещё в начале встречи глава большого ЗАТО пояснил, что работы ведутся регулярно, увы, погода не щадит ни технику, ни людей. После снегопадов и метелей уборку приходится зачастую начинать с нуля. Но это о городских улицах. Федеральная дорога, к которой теперь относится и трасса Междуречье – Гаджиево и которую активно эксплуатируют большегрузы, находится под контролем «Росавтодора». Возникающие из-за этого аварийно-опасные ситуации стараются снизить до минимума.

- На сегодняшний день идут машины, которые заполнены грунтом, из них сыпется огромное количество камней. Водители об этом знают, всё это знает министерство. Какие меры будут приняты, мы запросим ещё раз, уточним, - сказал Семён Кауров.

Продолжаться будет и совершенствование общего облика города в рамках проекта благоустройства общественных территорий. На эти цели всем городам ЗАТО Александровск выделены из федерального бюджета 50 млн рублей.

- Я хочу сказать, что эта сумма, которая превышает прошлогоднюю в два раза. Поэтому запланированы определённые объекты, мы поэтапно планируем свою деятельность на пять лет. Мы постараемся зайти в каждый двор, посмотреть на каждый трап, на каждую лестницу, на каждое ограждение, чтобы наши города были достаточно комфортны и презентабельны , - заверил участников встречи глава ЗАТО Александровск.

У жителей, не участвовавших в диалоге лично, была возможность задать вопрос специалистам администрации ЗАТО в социальной сети - в интернете велась онлайн-трансляция встречи. За 2 часа диалога с жителями удалось выявить много проблем, над которыми властям ещё предстоит поработать. Семён Кауров поблагодарил жителей за актуальные вопросы и призвал совместными усилиями развивать город.