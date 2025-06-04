О знаковых улицах Мурманска: улица Героя Советского Союза Анатолия Бредова

«Арктик-ТВ» продолжает цикл сюжетов об улицах Мурманска и истории Кольского Заполярья. В этот раз корреспондент Анастасия Кочурова расскажет об улице, которая носит имя Анатолия Бредова.

Первый сюжет, сделанный в рамках многочисленных мероприятий к 80-летию Победы, телекомпания посвятила улице, названной в честь дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

А эта улица носит имя Героя Советского Союза, командира пулемётного отделения 155-го стрелкового полка Анатолия Бредова. Она лежит на самом гребне сопки, соединяя улицы Подстаницкого и Миронова.

Евгений Данилкин, краевед, экскурсовод: «Эта улица ничем не славится, если только имя у неё знаменитое. Да, посёлок был, посёлок в 50-х годах прошлого века начал существование своё, от посёлка осталась небольшая такая улочка, может быть 100 метров, она и есть улица Анатолия Бредова».

В первых бараках этого посёлка жили строители, а некоторые из этих зданий сохранились и до наших дней.

Евгений Данилкин, краевед, экскурсовод: «По большому счёту, никаких примечательных зданий на ней нет, есть только примечательное здание за нашей спиной. Это новое здание, которое построено в 2023-24 годах. В 50-х годах здесь были бараки дощатые. А потом их сменили здания двухэтажные уже деревянные».

К 1955 году разрастающийся Мурманск поглотил село и в напоминание о нём осталась улица в честь Героя Советского Союза.

Евгений Данилкин, краевед, экскурсовод: «Интересно, раз уж мы говорим про эту улицу, то можно сказать, что здесь есть большой спектр архитектуры: от деревянного строительства до 9-этажек 70-80-х годов прошлого века и вот XXI век за нашей спиной».

Анатолий Бредов родился 14 июля 1923 года в Новгороде в семье рабочего. Семья часто переезжала с места на место, пока в 1933 году они не осели в Мурманске. Здесь он и окончил 7 классов, а затем, в 1938 году пошёл работать на судоверфь электриком.

Евгений Данилкин, краевед, экскурсовод: «У нас есть воспоминания его школьных друзей, как он учился. Учился средне, как обычный парень. Так же и в уличных драках участвовал. То есть, как обычный парень, ничем не отличающийся от многих подростков. Потом ушёл на судоверфь работать, электриком работал на судоверфи. Надо сказать, что сразу же попросился в армию, его не взяли, потому что электрики нужны были здесь».

В апреле 1942 года Анатолия Бредова всё-таки призвали в ряды Красной Армии. На фронте он участвовал в оборонительных боях в районе реки Западная Лица. Позже за меткую стрельбу он стал пулемётчиком 155-го стрелкового полка, где дослужился до командира пулемётного отделения 1-й роты».

7 октября 1944 года советские войска пошли в наступление. Началась Петсамо-Киркенесская операция. 155-й гвардейский полк получил задание выйти в 5-6 километрах от Печенги, занять Придорожную высоту и защитить её любой ценой.

11 октября у озера Сантаярви немцы усилили штурм Придорожной, начались ожесточенные бои. Отряд Красной Армии окружили фашисты. Отступать было некуда. Анатолий Бредов дождался, когда враг подошёл совсем близко, схватил последнюю противотанковую гранату и бросил её на валун. При этом взрыве погибли 80 фашистов и сам Анатолий Бредов.

Самоотверженность Анатолия Бредова отметили в президиуме Верховного Совета СССР и 24 марта 1945 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбу с немецкими захватчиками. За проявленные при этом отвагу и геройство его наградили орденом Ленина.

В 1956 году мурманские комсомольцы и курсанты высшего мореходного училища после разговора с отцом Анатолия Бредова предложили увековечить его подвиг, открыв сбор. Накопив 80 тысяч рублей, приступили к делу. 9 мая 1958 года северяне увидели фигуру застывшего в последний миг солдата с гранатой.

- Я помню, что он создал фурор целый, потому что люди на крыши забирались, смотрели по источникам.

Евгений Данилкин, краевед, экскурсовод: «Это всё говорит о том, что в 50-х годах имя Анатолия Бредова было известно и его подвиг был известен. Надо сказать, что Никиту Ашуркова ещё тогда никто не знал, человека, который в итоге выжил в том бою. Но имя Анатолия Бредова всем известно было, я уже сказал, что много что называли именем Анатолия Бредова».

Кстати имя Анатолия Бредова носит не только улица, но и Дом творчества, первая школа и траулер, приписанный к тому самому порту, где работал герой.