Об инвестиционном развитии нашего региона узнали участники Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». От Мурманской области в событии принимает участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова. На одной из сессий она рассказала о инвестиционном развитии нашего региона речь о территории опережающего развития «Столица Арктики».

Есть инвесторы, вкладывающие средства и в развитие перспективного для Заполярья туристического бизнеса, например, в Териберке. По словам вице губернатора, правительство Мурманской области намерено нарастить туристический поток в регион до 1 миллиона человек в год. На помощь предпринимателям, занимающимся гостевым бизнесом, приходят преференции режима Арктической зоны и субсидии.