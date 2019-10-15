Об очередных выдумках молодых дизайнеров читайте в свежем номере «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

На этой неделе ещё несколько зон отдыха в Мурманске стали уютнее. Во-первых, открылся после реконструкции Театральный бульвар. А во-вторых, в нескольких скверах установили скамейки с подогревом. О том, где именно можно будет погреться холодной зимой, читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Мурманская ветеринар Анастасия Тимофеева в четвертый раз стала «приёмной мамой» для пернатых. В прошлом году у девушки в квартире уживались ястреб, сокол и болотная сова. А недавно Анастасия приняла в свою дружную семью ястребиную сову. Историю о человеческой доброте и фотографии диких птиц, живущих в обычной мурманской квартире, читатели найдут в свежем номере «Вечёрки».

Возле Мурманского арктического государственного университета установили арт-объекты, за три дня созданные студентами-дизайнерами. Большинство из них впервые работали электролобзиками и шуруповертами, самостоятельно претворяя в дереве и пластике свои идеи. Об очередных выдумках молодых дизайнеров читайте в сегодняшнем номере городской газеты.