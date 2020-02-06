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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.20 19:30

Об особенностях работы в ЗАГСе и секретах этого учреждения рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

«Вечерний Мурманск» объявил о начале конкурса «Мурманские истории семейных архивов», посвященного 75-летию Великой Победы. Для того чтобы стать его участником, необходимо прислать или принести в редакцию семейные фотографии военных или послевоенных лет с небольшим рассказом о том, при каких обстоятельствах они были сделаны. Все подробности конкурса – в свежем номере главной городской газеты.

Выход из полярной ночи многие мурманчане переносят не легче, чем 40 дней без солнечного света. Сетуя на усталость, сонливость и постоянные простуды, северяне налегают на комплексы витаминов и минералов, чтобы избавиться от гиповитаминоза. Важнейшие правила, распространенные мифы и малоизвестные факты о витаминизации ищите на страницах «Вечернего Мурманска».

Они разбираются во всех тенденциях свадебной моды. Знают, какие необычные имена дают малышам родители. И могут по нотам разложить марш Мендельсона, который слышали тысячи раз. Об особенностях работы в ЗАГСе и секретах этого мастерства рассказывает «Вечерний Мурманск».

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