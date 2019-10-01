Об особо охраняемых природных территориях и жизни бездомных собак задумались депутаты

Перспективы развития особо охраняемых природных территорий в регионе, внесение изменений в законопроект о северном оленеводстве и закон об ответственном обращении с животными. В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Министерство природных ресурсов проводит инвентаризацию существующих особо охраняемых природных территорий в регионе. Сегодня о результатах работы отчитались на заседании думского комитета. По сравнению с другими регионами, в Мурманской области особо охраняемых природных территорий достаточно. Однако полнофункциональными - то есть теми, на которых запрещены рубка леса или добыча полезных ископаемых, является лишь треть. А это уже - очень мало. Согласно отчёта регионального Минприроды, в дальнейшем до полной функциональности необходимо довести и остальные.

Ещё один важный вопрос - закон об ответственном обращении с животными, который, в том числе, регламентирует состояние приютов. Его принятие депутаты предлагают отложить на более поздний срок. Так как подготовить содержащие собак организации к 2020-му году просто не успеют.