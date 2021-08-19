Об перерождении площади Пять Углов в программе «Проще говоря» расскажет Евгения Бурка

Специалист Центра городского развития рассказала о том, как будет выглядеть обновленная площадь Пять углов.

Согласно проекту благоустройства центра Мурманска, главная площадь города полностью преобразится. Нас ждёт единое современное пространство - без автомобилей, с островками природы и необычным освещением.

Смотрите сегодня, 19 августа, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря» со специалистом Центра городского развития в эфире телеканала и на сайте «Арктик-ТВ».