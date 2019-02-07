Об успехе команды КВН «Сборная Снежногорска» - в «Проще говоря»

Новым героем программы «Проще говоря» на «Арктик-ТВ» станет Сергей Жариков, капитан команды КВН «Сборная Снежногорска». Алексей Баринов, ведущий программы, узнает у него о недавно прошедшем международном фестивале «КиВиН-2019», по итогам которого снежногорская команда попала в Высшую лигу, и о планах юмористов на будущее.

Об этом и многом другом сегодня в 20.00 пойдёт разговор в новом выпуске программы «Проще говоря» с капитаном команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергеем Жариковым. Увидеть её можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктив-тв.рф