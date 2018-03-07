«Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее

Ко Дню российского подплава музей Полярного готовит выставочный проект, посвящённый субмаринам, в разные годы швартовавшимся в Екатерининской гавани, а в завершении боевого пути, ставшими кораблями-музеями. Проект обещает быть международным, он призван объединить несколько российских и зарубежных городов.

Сотрудники музея в течение года собирали материалы о легендарных подводных кораблях, переписывались с музеями, предлагая им принять участие в реализации этого проекта. А уже 16 марта состоится открытие выставки «Объединённые Полярным».

- На этом мы не остановимся, - говорит Валентина Коськина, директор городского историко-краеведческого музея (г.Полярный), - так как мы планируем, что эта выставка будет передвижная, она будет выставляться в музеях других городов.

Планируется, что экспозиция будет состоять из 10 планшетов, на которых представят боевой путь каждого корабля, редкие фотографии и документы. Личные вещи членов экипажей, макеты субмарин станут привлекательными экспонатами, рассказывающими о боевой службе моряков-подводников.

Сотрудники музея обращаются к жителям Полярного, где живут многие бывшие подводники с просьбой, если у них есть какие-либо экспонаты, относящиеся к этой теме, то можно их принести к ним. Возможно, что и ваши памятные документы или вещи, станут важным дополнением в готовящейся выставке «Объединённые Полярным». Проект объединит 7 российских городов: Санкт-Петербург, Москву, Владивосток, Калининград, Североморск, Вытегру и Тольятти. Две подводные лодки-музеи есть и заграницей – в Гамбурге и Зебрюгге (Бельгия). Но, как выяснилось во время переписки, лодка-музей в Зебрюгге в этом году прекращает своё существование, а сотрудник исторического корабля даже не знали, какое отношение имеет их исторический объект к Полярному. А из Гамбурга ответ до сих пор не пришёл, сожалеют сотрудники полярнинского музея.