День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.18 19:30
Обелиску потребовалась реставрация
В Мурманске демонтировали обелиск на улице Буркова для реставрации и установки рядом с кладбищем британских интервентов, которое располагается в районе улицы Рогозерской.
В ходе работ отломилась часть памятника, что только подтвердило необходимость его скорейшей реконструкции.
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