Обелиску потребовалась реставрация

В Мурманске демонтировали обелиск на улице Буркова для реставрации и установки рядом с кладбищем британских интервентов, которое располагается в районе улицы Рогозерской.

В ходе работ отломилась часть памятника, что только подтвердило необходимость его скорейшей реконструкции.