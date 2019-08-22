Объём работ на дорогах большой, а контроль – народный

Контроль ремонта дорог в Мурманске ведётся сразу по нескольким направлениям. Оценить качество и выявить недостатки, чтобы оперативно, ещё до сдачи работ, их устранить, мурманчанам и водителям общественного транспорта, которые каждую кочку по своим маршрутам знают наизусть, было предложено сообщать обо всех нарушениях в ремонте дорожного полотна.

Автодорога на улице Старостина загружена и днём, и ночью. Помимо интенсивного движения её ремонт осложняет довольно большой уклон автомагистрали. Покрытие на таких участках должно быть ровным и надёжным. Контроль выполнения работ ведётся здесь тщательный, скрыть недостатки у подрядчиков не получится.

«Нами было выявлено некачественное выполнение работ - асфальтобетонное покрытие начало здесь разрушаться, - сообщил журналистам Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – Нами было выдано предписание по переделке части покрытия, подрядчик их выполнил».

Масштабные ремонтные работы на мурманских дорогах ведутся сразу на 57 объектах. 27 финансируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ещё 30 – по муниципальной программе. К контролю присоединилось и специалисты предприятия АО «Электротранспорт», запустив собственный проект.

«Электротранспорт» продолжает акцию «Каждый водитель и сотрудник предприятия – контролёр качества дорог», - сообщил Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - С июля нами выявляются нарушения. По данной улице были замечания не только наши, но и жителей. Мы выехали, посмотрели. Свежий асфальт не соответствовал качеству. Вся информация передавалась в комитет по развитию городского хозяйства. И мы видим, что подрядчиков заставили устранить недостатки дорог, которые были выявлены».

Замечания по ремонту дорог мурманчане могут направлять в официальную группу «Электротранспорта» в социально сети «ВКонтакте». Обращения будут аккумулированы и в течение суток переданы в комитет по развитию городского хозяйства.