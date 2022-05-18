Обещает вернуться! Учебно-творческий проект «Юрий Башмет – Молодым дарованиям России» закрывает сезон

Проект «Юрий Башмет – Молодым дарованиям России» уходит на каникулы. В рамках учебно-творческой программы молодые одарённые музыканты и вокалисты региона принимали участие в мастер-классах ведущих деятелей искусств. Основная задача проекта – развитие системы профессионального образования в области музыкального искусства.

Марина Ващенко, директор Мурманского колледжа искусств: «Можно дать положительную оценку этому проекту, потому что он способствует развитию наших одарённых детей в Мурманской области. Возраст совершенно разный - это с первого класса до студентов колледжа».

В первой части проекта для юных дарований провели 10 мастер-классов. Из них два по вокалу, три по классу фортепьяно и один по классам саксофона, домры, виолончели, флейты и скрипки. Преподаватели проекта – исполнители мирового уровня, один из них заслуженный артист России Александр Тростянский.

Александр Тростянский, заслуженный артист России: «Порадовали детки. Многие обучены хорошо, ручки поставлены хорошо. В нашем деле на скрипке это особенно важно, потому что, как вы могли заметить, у нас постановка очень неестественная, поэтому дойти до всех тонкостей очень трудно бывает».

Искусство порождает искусство. Педагогу детской художественной школы Наталье Бачуриной пришла идея запечатлеть участников музыкального мастер-класса во время исполнения. Так появилась арт–акция «Экспромт».

Наталья Бачурина, преподаватель Детской художественной школы г. Мурманска: «Почему бы не поучаствовать в мастер-классах образовательного центра Юрия Башмета? Потому что для художника, для набросков очень важны впечатления, эмоциональность. Что здесь было в достаточном количестве и представлено. Здесь сложность состояла в том, то здесь никто не позировал. Девочки просто рисовали впечатления, что видно на выставке. Это такие сиюминутные, быстрые, очень эмоциональные рисунки».

Не всем зарисовки дались легко, основная сложность уловить детали в движении и дополнить недостающие элементы по памяти.

Маргарита Терещенко, ученица Детской художественной школы г. Мурманска: «Это был очень интересный опыт. Модели все двигались, это было очень неудобно. Некоторые детали приходилось самой додумывать, дорисовывать, что было сложным».

Свою работу ученица Детской художественной школы Маргарита Терещенко оценивает на твёрдую четверку, но с долей критики - есть мелкие недочёты.

Маргарита Терещенко, ученица Детской художественной школы г. Мурманска: «У меня очень плохо получается рисовать руки, потому что они вечно двигаются. Здесь нет особого движения, это статичная поза, она ничего не делает, просто сидит спокойно».

Несмотря на трудности, для всех участников арт-акции это был необычный и запоминающийся опыт. Выставка зарисовок стала итогом первой части проекта Юрия Башмета в регионе. К занятиям в образовательным центре ученики вернуться уже после каникул.