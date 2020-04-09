Обещания надо выполнять – депутаты принимают важный закон

Большинство жителей России до конца апреля вынуждены находиться на самоизоляции, сидят дома, ушли на внеплановые каникулы. На дистанционную работу ушли и депутаты Мурманской областной Думы. Впрочем, заседание, запланированное на 9 апреля, прошло в стенах регионального парламента, как и прежде, в очном формате.

Заседание регионального парламента, которое состоялось 9 апреля, было внеочередным. Перед парламентариями стоят непростые вопросы. Их решение поможет социально-незащищенным слоям населения, которые находятся на вынужденной самоизоляции, и представителям бизнес-сообщества. В основном - это финансовые льготы семьям с детьми, малоимущим и представителям малого и среднего бизнеса региона.

Один из вопросов, например, касался ежемесячной денежной выплаты семьям, в которых есть дети от трёх до семи лет включительно. Депутаты предлагают установить размер финансовой поддержки в восемь с половиной тысячи рублей. Если же в семье несколько детей такого возраста, то выплата будет осуществляться на каждого.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «25 марта Президент РФ, выступая перед гражданами нашей страны, озвучил меры социальной поддержки семей, которые имеют своих детей. Одна из задач была поставлена с тем, чтобы выплачивать семьям, доход которых составляет ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, дополнительно половину прожиточного минимума на детей, которые находятся в возрасте от трёх до семи лет. Мы должны этот принять законопроект, так как задача поставлена такая, что мы этот законопроект должны рассмотреть до 10 апреля. Его должен подписать губернатор, после этого правительство должно отправить законопроект в правительство РФ, заключить соглашение на получение субсидии. Крайний срок - 16 апреля».