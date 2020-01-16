Послание Президента страны к Федеральному Собранию ещё будет долго на слуху жителей нашей страны и региона. И в некоторых муниципалитетах реализовать его распоряжения удастся не сразу. Мы решили поинтересоваться, что из сказанного вчера Владимиром Путиным показалось наиболее важным мурманчанам:

- Я не знаю, что будет. Ладно ли будет, не ладно. Мне кажется, это ход конем, короче говоря. А в послании, например, понравилось про материнский капитал… Всё это прекрасно. Хорошо бы ещё в наше время это было, но, к сожалению, мы проехали уже.

- Я мельком слушал. А так молодец, что он поднял маткапитал женщинам, чтобы ипотеку можно было раньше им выплатить, на детей льготы поднял. Молодец!

- Поддержка семьи, чтоб больше рожали детей. У меня внучка, дочка. Так что это единственное, что мне понравилось.

- В принципе, много чего важного он сказал. Мне запомнилось то, что теперь будут платить на первого рождённого ребёнка материнский капитал. Увеличат материнский капитал на рождение второго ребёнка. Немножко поговорил о повышениях уровня жизни людей, увеличении МРОТ и это всё должно быть принято к жизни.

- Я слышала о детской программе, что с населением рождаемость уменьшилась. Мне кажется, что надо поощрять семьи, чтобы были заинтересованы, как говориться. Мы в своё время, в 90-х, тогда действительно рождалось мало детей.

- Новый премьер-министр Михаил Мишустин, что классным руководителям добавят, мы ждём по 5 тысяч. Можно и больше!

- И бесплатное питание хорошо, и материнский капитал хорошо. Но обещают много, а как уж будет, не знаю.