Обеспечить безопасность в школах и социальных учреждениях

После недавнего ложного сообщений о минирование нескольких учреждений в центре Мурманска заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в правительстве региона, кажется очень своевременной. Но говорили участники совещания больше о безопасности в школах и социальных учреждениях.

Как прозвучало во время совещания, в Мурманской области 31 социальное учреждение и большинство из них оказывают услуги населению. Что касается безопасности посетителей, то среди фонда, подведомственного профильному министерству, нет ветхих и аварийных зданий. Но при этом многие учреждения располагаются в приспособленных помещениях. Так что вписываться в ожесточающиеся требования пожарной безопасности им становится с каждым годом сложнее. Тем не менее, все организации, относящиеся к Министерству социального развития, оборудованы специальной сигнализацией, а сотрудники регулярно участвуют в учениях.

- Если посмотреть по 2016 году, то 11,5 миллиона рублей было направленно на реализацию предписаний надзорных органов в части пожарной безопасности, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - В том числе 2,5 миллиона рублей - из Пенсионного фонда.

А вот на подготовку образовательных организаций к новому учебному году только в этом году власти потратили 613 миллионов рублей. В первую очередь устраняли те недочёты, из-за которых школы или детские сады могли вовсе закрыть. Кроме этого ещё в августе учреждения проверили комиссии, специалисты которых особое внимание уделяли вопросам обеспечения безопасности.

- У нас сто процентов образовательных организаций оснащены кнопками тревожной сигнализации, которые срабатывают на вызов правоохранительных органов, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - У нас сто процентов организаций оснащены автоматической кнопкой пожарной сигнализации. Мы в этом году провели значительную работу по подключению этих кнопок к пунктам пожарной охраны.

Кроме этого 88 процентов школ и детских садов оборудованы камерами видеонаблюдения. Для перевозки юных пассажиров купили ещё девять новых автобусов, причём 4 из них - за счёт федерального бюджета. Возможно, на такие меры власти пошли после аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, в которой погибли 12 человек, в том числе 10 детей.