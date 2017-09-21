ПРОЩЕ ГОВОРЯ:В Североморске выбирают главу ЗАТО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»21.09.17 19:30

Обеспечить безопасность в школах и социальных учреждениях

После недавнего ложного сообщений о минирование нескольких учреждений в центре Мурманска заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в правительстве региона, кажется очень своевременной. Но говорили участники совещания больше о безопасности в школах и социальных учреждениях.

Как прозвучало во время совещания, в Мурманской области 31 социальное учреждение и большинство из них оказывают услуги населению. Что касается безопасности посетителей, то среди фонда, подведомственного профильному министерству, нет ветхих и аварийных зданий. Но при этом многие учреждения располагаются в приспособленных помещениях. Так что вписываться в ожесточающиеся требования пожарной безопасности им становится с каждым годом сложнее. Тем не менее, все организации, относящиеся к Министерству социального развития, оборудованы специальной сигнализацией, а сотрудники регулярно участвуют в учениях.

- Если посмотреть по 2016 году, то 11,5 миллиона рублей было направленно на реализацию предписаний надзорных органов в части пожарной безопасности, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - В том числе 2,5 миллиона рублей - из Пенсионного фонда.

А вот на подготовку образовательных организаций  к новому учебному году только в этом году власти потратили  613 миллионов рублей.  В первую очередь устраняли  те недочёты, из-за которых  школы или детские сады могли вовсе закрыть. Кроме этого ещё в августе учреждения проверили  комиссии, специалисты которых особое внимание уделяли вопросам обеспечения безопасности.

- У нас сто процентов образовательных организаций оснащены кнопками  тревожной сигнализации, которые срабатывают на вызов правоохранительных органов, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - У нас сто процентов организаций оснащены автоматической кнопкой пожарной сигнализации. Мы в этом году провели значительную работу по подключению этих кнопок к пунктам пожарной охраны.

Кроме этого 88 процентов школ и детских садов оборудованы камерами видеонаблюдения. Для перевозки юных пассажиров купили ещё девять новых автобусов, причём 4 из них - за счёт федерального бюджета. Возможно, на такие меры власти  пошли после аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, в которой погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 734 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Официально
20.09.17 16:20
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Маргарита
20.09.17 11:36
Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают.
Комментарий к новости:Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива
Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Три мушкетера». Художественный сериал, 6 серия (12+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 10 копеек, евро теряет 59 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика