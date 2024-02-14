Обеспечить выборам Президента России максимальную безопасность

В областном центре обучение проходили и председатели участковых избирательных комиссий. Для них провели встречу, на которой рассказали о новых видах опасности в ходе проведения голосования. В первую очередь речь идёт о безопасности.

Участились звонки с угрозами минирования общественных мест, зданий и учреждений. Поэтому безопасности на выборах Президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта, уделено особое внимание.

Надежда Бояркина, председатель участковой избирательной комиссии №96: «Безопасность сейчас вообще приоритетная задача. Поэтому, конечно, со вчерашнего дня начался объезд участков, проводиться их осмотр на предмет безопасности».

Собрав представителей избирательных комиссий очно и онлайн полицейские дали ряд рекомендаций о том, как необходимо вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Елизавета Евсюкова, заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области: «Сегодня будет отрабатываться модельная ситуация наших действий в случае поступления сообщения о минировании избирательного участка. Нам расскажут план действий, каким образом действовать, кого слушать и куда бежать. Это одна из основных целей сегодняшнего мероприятия».

Стоит отметить, что правоохранители не только рассказывали о взрывчатых веществах, но и показывали их, конечно, в виде муляжей, чтобы участники лекции имели представление о предметах, представляющих опасность. Впрочем, самостоятельно трогать такие вещи категорически нельзя, заниматься ими будут специалисты - сапёры.