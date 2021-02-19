Обгон на городской дороге привёл к ДТП

Многие ДТП происходят не только по вине природных явлений, например, от яркого солнца или снегопадов, но и из-за банальной невнимательности водителей. Такая авария случилась на улице Аскольдовцев в Мурманске.

Виновника ДТП определят автоинспекторы, но, по мнению нашей редакции, в этом случае виноват водитель легковушки, который на городской дороге, да ещё и на пешеходном переходе, решил произвести обгон впереди идущего грузовика.

Водитель большегруза двигался в том же направлении и маневр внедорожника не заметил.

Обошлось без пострадавших, если не считать помятого железа, потерянного времени и испорченного настроения водителей.