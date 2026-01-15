«Обгоняя ветер»: в Мурманске стартовал фестиваль спортивного кино

Первый фильм поведал спортсменам областной школы олимпийского резерва об удивительном и малоизвестном буерном спорте.

«Обгоняя ветер» — так называется документальный фильм, который увидели мурманчане. Но это не просто кинопоказ, а настоящий разговор о силе духа, риске, стремлении человека преодолеть себя и подчинить стихию. В рамках федерального проекта «Детский спорт» провели особое событие из цикла «Фестиваль спортивного кино», в ходе которого, ребята смогли обсудить кинокартину.

Дмитрий Шаповалов, региональный координатор Всероссийского проекта «Детский спорт», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Самое главное, что с помощью нашего проекта «Детский спорт» стараемся дать им такую возможность, и я уверен, что у нас это получается».

Фильм «Обгоняя ветер» рассказывает о команде юных спортсменов из Новосибирской области, которые участвуют в зимних парусных гонках на льду Байкала. Вместе с тренером Игорем Матюхиным они отправляются на всероссийские соревнования.

В Мурманском штабе общественной поддержки к просмотру присоединились заполярные спортсмены, родители и тренер, готовящий юных яхтсменов.

Фарид Арсланов, тренер школы олимпийского резерва Мурманской области, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области: «Буерный спорт – это разновидность парусного спорта. Это полезное мероприятие для, чтобы мы не ограничивались только нашими видами спорта».

Организаторы обещают, что это не последний спортивный фильм, который увидят северяне в этом году. Тем более, что кинопоказы будут устраиваться и в других городах Заполярья.

В планах продолжение фестиваля и показ новых историй, которые заставляют расширить кругозор и поверить в себя.