День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.22 19:30
Обида взыграла - в Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ковдора, совершившего поджог дорогостоящего автомобиля
Следствием установлено, что у обвиняемого возник конфликт с владельцем баварского внедорожника. Подозреваемый, затаив обиду, решил ему отомстить.
Дождавшись, когда потерпевший поставит своё транспортное средство на площади Ленина города Ковдора, злоумышленник бросил на лобовое стекло автомобиля полиэтиленовый пакет со смесью горючих жидкостей - бензина и масла. С помощью спичек обвиняемый поджог горючую смесь и, убедившись, что автомобиль загорелся, скрылся с места преступления.
Ущерб, причинённый чужому имуществу, оценивается в 1,5 миллиона рублей. Дело направлено в суд, поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное и неизбежное: с июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар подрос на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов