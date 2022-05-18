Обида взыграла - в Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ковдора, совершившего поджог дорогостоящего автомобиля

Следствием установлено, что у обвиняемого возник конфликт с владельцем баварского внедорожника. Подозреваемый, затаив обиду, решил ему отомстить.

Дождавшись, когда потерпевший поставит своё транспортное средство на площади Ленина города Ковдора, злоумышленник бросил на лобовое стекло автомобиля полиэтиленовый пакет со смесью горючих жидкостей - бензина и масла. С помощью спичек обвиняемый поджог горючую смесь и, убедившись, что автомобиль загорелся, скрылся с места преступления.

Ущерб, причинённый чужому имуществу, оценивается в 1,5 миллиона рублей. Дело направлено в суд, поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.