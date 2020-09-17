День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.20 19:30
Обидчивый клиент хотел поджечь АЗС
Мурманчанин понесёт уголовную ответственность за попытку поджога автозаправки, расположенной на Кольском проспекте. Преступление пытался совершить покупатель, которого охрана вывела из торгового зала АЗС.
Персонал станции заметил, что скандальный клиент вынул и пытается поджечь заправочный пистолет. Пока небольшой огонь тушили, подозреваемый скрылся.
Найти поджигателя не составило труда. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что своими действиями хотел отомстить охраннику-обидчику с АЗС, не задумываясь о возможных последствиях.
Заведено уголовное дело, нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Евген
15.09.20 21:51
А говорят что с 1 сентября в Мурманской области запрещено рыбачить на реках, видать не всем
Комментарий к новости:Фотограф Мэтт Харрис на реке Йоканьге поймал королевскую сёмгу
Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
-Скоро в эфире22:00«Родина». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Легенды науки». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Отказаться от страховки при оформлении кредита в банке - можно!-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)«Моряк вразвалочку сошёл на берег» - открыли границу для экипажей судов в российских портах