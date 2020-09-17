Обидчивый клиент хотел поджечь АЗС

Мурманчанин понесёт уголовную ответственность за попытку поджога автозаправки, расположенной на Кольском проспекте. Преступление пытался совершить покупатель, которого охрана вывела из торгового зала АЗС.

Персонал станции заметил, что скандальный клиент вынул и пытается поджечь заправочный пистолет. Пока небольшой огонь тушили, подозреваемый скрылся.

Найти поджигателя не составило труда. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что своими действиями хотел отомстить охраннику-обидчику с АЗС, не задумываясь о возможных последствиях.

Заведено уголовное дело, нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.