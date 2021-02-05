Обильные снегопады накрыли Мурманскую область

В последние дни ситуация на трассах и в городах серьёзно усложнилась. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но стихия продолжает брать верх.

В последний месяц календарной зимы мурманчане погрузились в снежную сказку. Однако красота природной стихии приносит немало проблем горожанам. На дорогах возникают пробки, увеличивается число аварий. За первые два дня снегопада в Мурманске зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия. В двух из них пострадали люди. А в области произошло 42 ДТП.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИДД УМВД России по Мурманской области: «Госавтоинспекция предупреждает всех участников дорожного движения: водителям надо быть внимательными, особенно перед пешеходными переходами, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и интервал до впереди движущегося транспортного средства. Под снегом находится лёд, тормозной путь будет увеличен».

Пешеходам также следует быть внимательными при переходе дорог.

А впереди нас ждёт ещё несколько снежных дней. Причём, по словам специалистов, обильные осадки наблюдаются только на севере области. В остальных частях региона погода спокойная.

Елена Сиеккинен, начальник гидрометцентра ГУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: «Шестого числа на Кольский полуостров опять с Баренцева моря есть вероятность смещения частного циклона. И с его смещением будет более интенсивный снег. Но он будет отмечаться только по крайнему северу региона. Но при этом по всей области мы ожидаем порывистый ветер. Дальше погода начнёт успокаиваться и к середине следующей недели ветер отвернётся к западному и такого интенсивного снега не будет».

Морозов в ближайшее время в Мурманске не ожидается, отмечают метеорологи. За эти дни только в заполярной столице уже выпала климатическая норма осадков за февраль.

Отметим, что в эти дни дорожные службы работают в усиленном режиме и круглосуточно. Сейчас за день с улиц города убирают примерно по 5 тысяч кубометров снега.

Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Снег кружится, летает, но не тает. А это значит, нам ещё долго терпеть зиму и её капризы. Так что одевайтесь по погоде, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя».