Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ

Сильные снегопады не прекращались несколько недель, именно поэтому дорожные службы Мурманска работают ежедневно в усиленном режиме. На этот раз глава администрации Евгений Никора проверил, как с поставленной задачей справляются в районе улицы Коминтерна.

По словам главы администрации Мурманска, последствия ненастной погоды постепенно устраняют, за минувшие сутки с улиц города было вывезено около 13,5 тысячи кубометров снега, для посыпки дорог и тротуаров службы использовали более 215 кубометров смеси песка и соли.

Евгений Никора так же отметил, что водителям уборочной техники планируют повысить зарплаты на 30%. Вопрос оплаты труда стоит особенно остро, так как в городе не хватает рабочих рук.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Действительно, работники механизированного труда, работники ручного труда по уборке города очень востребованы и зачастую они переходят не только в подрядные организации, переходят и в другие города. Работа есть, но она тяжёлая, она такая достаточно напряженная, но она есть».

Несмотря на то, что все силы сейчас брошены на уборку снега на центральных магистралях, работы во дворах так же важная часть, которую, впрочем, должны делать управляющие компании. Далеко не все придомовые территории хорошо вычищены, отметил Евгений Никора.