Облачиться в спецэкипировку врачам необходимо 10 минут

Заполярные доктора, непосредственно занятые лечением инфицированных пациентов, соберутся на селекторное совещание для того, чтобы поделиться опытом и обсудить существующие проблемы.

А накануне оперштаб по борьбе с распространением коронавируса поделился видео, как работают медики в специализированном центре инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы.

Защитный костюм в несколько слоёв, респиратор, специальные очки, две пары перчаток, дезинфекция. Чтобы одеться перед входом в опасную зону, медикам нужно не менее десяти минут. Так обеспечивается безопасность при контакте с инфекцией.