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День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.17 20:00

ОБЛАКА: Дети, которые защищают

Лётчики, моряки, полицейские, спасатели, родители, супергерои из комиксов - каждый надеется на своих защитников - взрослых и сильных. А что же дети -защитники?  Они среди нас – их любовь согревает и спасает. И мы знаем, где их найти – в замещающих семьях.  В семьях, которые появились благодаря второму шансу…

Город Кировск. Несмотря на наступившее лето, все ещё снежный. Сюда, в центр Кольского полуострова, со всех уголков области приехали воспитанники центров помощи и коррекционных школ, дети и родители из замещающих семей. Собрались, чтобы поделиться своим теплом, которое может, наконец, растопит надоевший снег…..

Ежегодный «Праздник детства», организованный специалистами областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при поддержке регионального Министерства образования и науки, развернулся на нескольких площадках. Сладкий стол, конкурсы, безумные эксперименты, бумажная дискотека…

Каждый год событие проводят в разных городах, неизменно – в честь международного Дня защиты детей. Герои торжества ещё не знают, какое масштабное мероприятие  для них подготовили. 

Ни малыши, ни ребята постарше толком не знают, зачем их защищать и почему этому даже посвятили отдельный день.  Может быть, предполагают они, все наоборот: это дети – защитники взрослых?

Для людей, которые отважились принять в свои семьи оставленных детей фраза «дети-защитники» - не шутка и не пустой звук. Первого приёмного ребёнка бывший школьный учитель Екатерина Вишневская взяла вместе с мужем в 2011 году. Сейчас она воспитывает уже четверых… И именно дети спасли её от одиночества после внезапной смерти супруга. Они стали настоящей опорой и главной радостью для неё.

На сегодняшний день в Мурманской области 90% детей-сирот воспитываются именно в замещающих семьях. В целом, число ребят, оставшихся без попечения родителей, снижается. Детские же дома пустеют и закрываются. Их даже реорганизовали в центры помощи детям. Но работы ещё много. Какими бы самоотверженными не были педагоги и психологи – безусловно,  лучшее воспитание ребята получают не в госучреждениях, а в доме, полном любви... 

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