День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.19 07:15
ОБЛАКА: Неоценимая роль замещающих семей, или Поддержка приёмных родителей
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-
Последние комментарии
НИКОЛАЙ РУДЕНКО
14.12.19 11:34
Очень полезное для общества занятие. Дорогие ЗАПОЛЯРНИКИ я вот сижу, ЧИТАЮ, ЧТО ТАМ У вас ПРОИСХОДИТ И ЧЕСТНОЕ СЛОВО, НЕМНОГО ЗАВИДНО ОТ ТОГО, ЧТО У
Комментарий к новости:Центр, где помогают всем, отмечает 10-летие
NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
Комментарий к новости:В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30«Клуб Винкс: Тайна морской бездны». Полнометражный мультфильм (6+)15:5025 лет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (6+)
-PRO ДеньгиБанк России снизил ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых-PRO ВалютуКурс доллара просел на 67 копеек, евро – почти на 57 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-Нам интересно Ваше мнение05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 522 человека