ОБЛАКА: Помогающая функция, или Учимся дарить тепло детям

Одна из главных проблем ребят, оставшихся без попечения родителей, заключается в том, что, уже повзрослев, они, порой, оказываются не готовыми к самостоятельной жизни. Однако в последние годы для них появилась мощная поддержка - службы постинтернатного сопровождения.

Товарищеский матч – играют сотрудники прокуратуры и воспитанники центра помощи детям «Ровесник». Неформальные футбольные турниры уже стали хорошей традицией - четыре года назад прокуроры взяли шефство над ребятами, оставшихся без попечения родителей.

- Нам интересно с детьми играть. Поддерживаем тёплые отношения, они наши подшефные, - говорит Дмитрий Донецкий, старший прокурор отдела прокуратуры Мурманской области. - Приглашаем их и на свои ведомственные футбольные турниры. Они наравне с взрослыми бьются за победу, занимают места и приглашают нас.

Старший прокурор Дмитрий Донецкий признается, что отражать удары парнишек становится всё труднее. Вот и в этот раз игра выдалась напряженной. Итог - 9:8 в пользу ребят. Для празднования победы, как всегда, гости принесли торт. В этот раз кулинарный шедевр впечатлил всех. Во время посиделок ребята задают вопросы о том, каково работать в правоохранительных органах. После таких бесед многие и сами начинают мечтать в роли защитников людей. Впереди у них целая жизнь.

И хотя под присмотром педагогов у детей есть всё необходимое, всё это подростки, не раздумывая, готовы променять на желанную свободу. Однако, привычка жить на всём готовом может стать серьёзной проблемой в будущем и даже причиной поломанных судеб. Именно поэтому педагоги учат ребят заботиться о себе. Все, кто выпускается из «Ровесника», например, отлично готовят и нередко находят себя в профессии повара. Секрет прост – в распоряжении ребят есть кухня, где они с удовольствием проводят свободное время. Учатся готовить простые завтраки и сложные блюда.

- Главное, заинтересовать подростков. Они футбол любят, готовить на кухне, - рассказывает Людмила Смирнова, воспитатель. - Готовят себе завтрак, ужин. Им всё это интересно.

Свобода и независимость, пожалуй, главная мечта повзрослевших ребят. Но как бы не сложилась их судьба, им есть куда вернуться. В «родных пенатах» всегда рады вчерашним подопечным. «Бывают разные причины. Например, получили квартиру, но платить нечем, - рассказывает Любовь Косолапова, заместитель директора по социальной и постинтернатной адаптации. - Помогаем решить проблемы.

В России выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут проживать в своих учреждениях и после выпуска. Эта возможность гарантируется на законодательном уровне. В конце концов, в обычных семьях дети всегда могут вернуться к родителям, нельзя лишать такой возможности и других, считают педагоги.

- Это их дом, здесь они проживали длительное время. А здесь есть специалисты, которые занимаются поддержкой выпускников, - говорит Екатерина Шиловская, начальник координационного центра.

Единый координационный центр по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников действует на базе мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник», с 2016 года. Сегодня центр объединяет все службы сопровождения Мурманской области. В общей базе насчитывается примерно тысячу выпускников. Тем из них, кто сталкивается с трудностями, специалисты всегда рады.

- У нас вообще нет контролирующей функции. Мы друзья, - поясняет Екатерина Шиловская, начальник координационного центра. - У нас помогающая функция. Если выпускник не соглашается на наши услуги, мы не сможем его и обязать

Кириллу один год. И он не сирота. А вот его мама, Лариса, в «Ровеснике» выросла. Теперь вместе с сыном приходит сюда в гости - спустя пять лет после выпуска. Для молодых родителей здесь устраивают серии мероприятий: встречи мамочек, мастер-классы и чаепития. Все в уютной атмосфере. «В повседневной жизни мы не видимся, встречаемся все здесь, - рассказывает Лариса Трунякова, выпускница. - Вот сейчас в купальню ездили, завтра эко-сумки пойдём разрисовывать».

Дружеские посиделки - не просто развлечение. Нередко выпускницы становятся мамами вскоре после начала самостоятельной жизни. И далеко не всегда рядом оказываются супруги. А здесь молодые мамы находят подруг с общими интересами, обмениваются детскими вещами. А «бывшие» воспитатели дают ценные советы, как заботиться о малышах. Всё это очень важно для девушек, никогда не знавших материнской ласки. «Главное, что я поняла, это необходимо, это их потребность. Девочки всегда спрашивают, когда следующее занятие? У них острая потребность в том, чтобы встречаться», - рассказывает Екатерина Шиловская, начальник координационного центра.

Мудрыми советами помощь сотрудников координационного центра не ограничивается. Молодым людям помогают подтянуть хвосты по учёбе, оформить документы на квартиру, готовят к собеседованию при приёме на работу. Словом, поступают, как ответственные родители.

- Мне и сейчас помогают. Я попросила, чтобы мне, например, памперсы для ребёнка предоставили, а на следующий день забрала, - говорит Лариса Трунякова, выпускница. - Всё нормально.

Все эти действия помогают выпускникам социализироваться и стать достойными членами общества. Однако, об одном проекте, придуманном сотрудниками «Ровесника», мы хотим рассказать отдельно.

Мурманский областной специализированный дом ребёнка, пожалуй, одно из самых грустных мест. Сюда, иногда, прямо из роддома попадают крохи, которые оказались не нужны своим родителям. Два года назад отказников стали навещать воспитанницы «Ровесника». Это положило начало крепкой дружбе.

- Мы не думали, что девчонки выдержат, всё-таки у них свои интересы. И не думали, что от наших детей будет такая отдача, - рассказывает Лариса Уханова, учитель-логопед Мурманского областного специализированного дома ребёнка. - Особенно в эмоциональном плане.

У Дианы Богославской, рассказывают педагоги, когда она присоединилась к проекту, был психологический барьер. В её случае это не редкость. Дети, оставленные родителями, даже на интуитивном уровне не понимают, как заботиться о малышах. Сегодня она совершенно другой человек, мечтающий о собственном ребёнке.

- Очень люблю их, когда улыбаются, бегут, - делится своими эмоциями Диана Богославская, - Внутри всё переворачивается. Нравится дарить им тепло, заботу, потому что я сама это не получала.

Девушки навещают подопечных всего два раза в неделю. Но эти встречи уже сотворили настоящее чудо. Воспитатели отмечают, что малыши совершают скачок в развитии. Такого не ожидал никто – они быстрее начинают говорить и ходить. Обычно, замкнутые отказнички становятся улыбчивыми и тянутся на руки. Такие «лучики» быстрее находят новые семьи.

- Это и для наших девочек показательно, они видят их глазки, - рассказывает Любовь Косолапова, заместитель директора по социальной и постинтернатной адаптации. - Сначала было очень много слёз. Но мы надеемся, что это общение оградит их от такого же поступка, своих деток они не оставят.

Пока совместный проект мурманского дома ребёнка и центра помощи детям «Ровесник» не получил широкой известности. А жаль. Ведь такие встречи меняют жизнь к лучшему всех её участников.