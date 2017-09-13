ОБЛАКА: «Вместе - ради детей! Вместе с семьей!»

6 сентября столица Заполярья встречала VIII Всероссийскую семейную выставку-форум. Для региона – большая честь принять событие федерального масштаба. Ряд мероприятий провели в Мурманске, Североморске, Мончегорске и Кольском районе. А главная площадка развернулась в центре Мурманска - в Ледовом Дворце спорта.

«Вместе - ради детей! Вместе с семьей!» - так звучит полное название Всероссийского семейного форума, который каждый год проводится в новом регионе: в Поволжье, Ставрополье, Башкирии, Сибири… За восемь лет существования площадка мероприятия впервые переместилась так далеко на Север.

Всероссийский семейный форум - это уникальная диалоговая площадка. Ежегодно на него приезжают лучшие специалисты страны, чья задача заботиться о детях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вместе они ищут эффективные пути решения общих проблем. Делегаты, а это около семисот человек, представили на экспо-выставке авторские проекты, успешно реализуемые в регионах.

В финале эксперты голосуют за лучшие проекты коллег. Поэтому для участников форума все это – немного соревнование. А значит, нужно побороться за внимание, поэтому в помощь идут все средства и знаменитости.

Также на форуме работают психологи - в режиме реального времени они консультируют гостей по вечным вопросам «отцов и детей». Открыта и площадка с мастер-классами и тренингами. Здесь каждый желающий может научиться чему-то новому. Через увлекательные занятия соцработники прививают ребятам понятия о доброте, терпении и труде. «Дети учатся лепить, знакомятся с историей, у них работают руки. В мастер-классах с удовольствием участвуют и взрослые, и дети, - отмечает Наталья Кожина, специалист Терского Центра социального обслуживания населения.

С тех пор, как органы опеки стали активно привлекать пап в процесс воспитания детей, количество «возвратов» детей из приёмных семей уменьшилось.

Работа на форуме не ограничилась выставкой, все дни были наполнены семинарами и сессиями. Также делегаты посетили центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные службы. Впечатление гостей и экспертов – в регионе выстроена комплексная модель поддержки детей, лишенных родительского попечения и детей - инвалидов и их семей.

О том, что проекты мурманских специалистов успешно работают, говорят позитивные результаты - подопечные бывшего детского дома более подготовлены к самостоятельной жизни. Однако, специалисты не только рассказывают о своём опыте, но и получают обратную связь и комментарии коллег. Площадка работает в режиме диалога. На таких обсуждениях и происходит важная часть работы, ради которой приехали сюда люди со всей страны.

На протяжении восьми лет существования форума Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит конкурс. Организаторы ищут самый приспособленный для развития детей город. Нынешний конкурс по числу участников решительно бьёт рекорды прошлых лет. Соревнуются почти 300 населенных пунктов со всей страны - от маленьких сёл до административных центров. Для участников подготовили три задания. Одно из них называется «Семейный горсовет ». Конкурсанты должны создать информационный ресурс, через который все желающие смогли бы предлагать идеи по развитию родного региона.

Три дня, в которые работал Всероссийский форум «Вмести ради детей», пролетели незаметно. Однако, за это время проведена большая работа. Как рассказывают постоянные участники форума, после таких продуктивных встреч с коллегами они возвращаются домой, заряженные новыми идеями, которые потом воплощают в своих регионах.