Область готовится отметить 80-летие

Город Полярные Зори столкнулся с рядом проблем, над решением которых уже работает руководство муниципалитета. В городе требуется отремонтировать школы, обновить электросети и найти средства на увеличившиеся зарплаты сотрудником бюджетной сферы. Не справятся сами, наверняка поможет правительство области, где уже начали готовиться к 80-летию региона.

В правительстве сегодня отчитался глава Полярных Зорей. Как прозвучало во время заседания, в этом году в муниципалитете и на подведомственной территории впервые за долгие годы начали ремонтировать дворовые территории. Это стало возможным благодаря изменению территориального законодательства и, в большей степени, началу реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». В городе поработали над модернизацией уличного освещения, обновили дороги к новым домам. В общем, закончили год на позитивной волне, а вот начали 2018-й с проблем. Несмотря на близость к Кольской атомной станции, одно из слабых звеньев района - это электроснабжение. Во время январских праздников жители посёлков Зашеек и Африканда, пусть и ненадолго, но остались без электричества. Нужно решать и вопросы, связанные с ремонтом школ, а средства на это, как и на зарплаты бюджетникам, придётся поискать.

- В 2018 году мы, так же как и все муниципалитеты, столкнулись с проблемой повышения заработной платы, - сообщил Максим Пухов, глава муниципального образования город Полярные Зори. - По нашим подсчетам дефицит средств, которых нам на данный момент не хватает, чтобы полностью закрыть год, составит около 37 миллионов рублей. Это большие деньги для нас, с нашим бюджетом в размере 880 миллионов рублей.

Несмотря на проблемы, праздник остаётся праздником. В мае этого года Мурманской области исполниться 80 лет. Готовиться к юбилею в региональном правительстве начали заблаговременно, ещё в ноябре прошлого года на одном из заседаний презентовали логотип и слоган, которые будут нанесены на всю печатную продукцию и атрибутику, связанные с торжественным событием. Но больше всего жителям будут интересны готовящиеся к юбилею выставки и концерты. Культурную программу из 70 крупных событий уже утвердили. «Это концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Это концерт виртуозов Москвы под руководством Спивакова, гастроли театра Владимира Маяковского, - начал перечислять праздничные мероприятия Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Две выставки из собраний Русского музея, второй раз за всю историю нашего региона к нам приезжает выставка из Государственного исторического музея.

После обнародования такого списка гостей, областной центр можно назвать заполярной культурной столицей, а ещё и одним из самых экологически чистых регионов. В экорейтинге городов РФ Мурманск занял 6 место. И это не удивительно, так как в общей сложности в 2017 году на природоохранные меры в регионе потрачено 3,5 миллиарда рублей. Львиная доля этих денег - средства внебюджетные. Крупные промышленные предприятий инвестировали большие средства в реализацию экологических проектов. Напомним, в конце декабря недалеко от областного центра заработал мусоросортировочный комплекс, а ещё летом специалисты начали чистить залив от металлолома - остовов затонувших судов.