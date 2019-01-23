Областная Дума отчиталась о работе за прошлый год

Основные итоги работы Мурманской областной Думы в 2018 году представили на пресс-конференции журналистам. Традиционно в зоне повышенного внимания у парламентариев остаются вопросы социальной сферы, здравоохранения и инвестиционного блока.

Пресс-конференция, посвященная итогам работы областной Думы за минувший год началась с минуты молчания. Участники мероприятия почтили память погибших накануне лётчиков бомбардировщика ТУ-22М3, разбившегося при посадке в районе Оленегорска…

2018 год для областного здравоохранения оказался непростым. Несмотря на все меры социальной поддержки, направленные на привлечение медицинских специалистов, в рамках программы «Арктический доктор», только 17 врачей согласились работать в Заполярье, а 60 докторов в прошлом году покинули наш регион. Но речь о том, что программа будет прекращена из-за низкой эффективности, не идёт.

- Я думаю, что программа «Арктический доктор» должна быть, - сказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. – Эта программа, если она плохо работала в уходящем году, то мы должны сделать так, чтобы улучшить её: что-то добавить, что-то сохранить.

Говоря о пенсионной реформе, председатель областной Думы подчеркнул, что её невозможно было избежать. Только тот факт, что жители Крайнего Севера сохранили прерогативу выхода на пенсию на 5 лет раньше жителей Центральной России, говорит о том что, депутаты смогли отстоять интересы северян. Ещё одна хорошая новость: в этом году согласно новому федеральному закону валежник разрешено собирать для собственных нужд на территории всего Кольского полуострова. Раньше за сбор хвороста можно было попасть на скамью подсудимых. «Мы этот закон перед первым чтением разослали по муниципалитетам, - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, - мы надеялись на дополнения или изменения, но ни одного предложения не поступило».

В этом году областной парламент намерен внести изменения в региональные законы об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на повестке дня остаются вопросы развития рыбной промышленности, в том числе право на любительское рыбо- и краболовство. Также депутаты продолжат работу над законодательством в части обращения с животными.