Областная Дума выступает за изменение федерального закона об административных правонарушениях

Также в областной Думе сегодня состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. На повестке заседания профильного комитета областной Думы шесть вопросов. Один из них связан с особенностями применения статьи закона об административных правонарушениях.

«Выбрасывают мусор в сопках, в границах тех или иных муниципальных образований в больших объёмах, - отмечает удручающую ситуацию Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. – «КАМАЗами» целыми выбрасывают. На устранение данных незаконных свалок муниципалитеты вынуждены тратить деньги, а санкции воздействия на нарушителей - до пяти тысяч рублей. Мы не можем повлиять на эту санкцию, она определена федералами».

Парламентарии предлагают увеличить сумму максимального наказания до 10 или 20 тысяч рублей.

Ещё один вопрос, который депутаты уже рассматривали в первом чтении, - это проект закона Мурманской области о поддержке так называемых ТОСов - органов территориального общественного самоуправления.

«Конкретизируем цели, задачи данных территориальных образований самоуправления, определяем полномочия органов власти, полномочия правительства, муниципалитета, полномочия законодательного собрания по данным вопросам», - комментирует Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

На заседании комитета также обсудили изменения федерального закона о гарантиях прав малочисленных народов в вопросе установления порядка лиц, относящихся к этой категории.