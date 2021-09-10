Областная научная библиотека Мурманска превратилась в большой и живой учебник по физике

В её стенах проводят фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Каждый этаж разбит на тематические площадки. Здесь школьники и студенты играют в квизы, участвуют в мастер-классах. Также в залах библиотеки разместили лаборатории, где всё можно потрогать руками и стать частью увлекательных экспериментов.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Каждый год число участников постоянно увеличивается. И в прошлом году, несмотря на то что фестиваль проходил онлайн, около 1000 школьников и студентов Заполярья приняли участие во всех площадках проведения фестиваля. Те дети, которые принимают активное участие в мероприятиях фестиваля «Вместе ярче», начинают по-другому относиться к энергосбережению и ресурсосбережению».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Благодаря таким фестивалям ребят можно научить многому. И компания «Мурманэнергосбыт» для этого проводит разные мероприятия, в том числе мы открыты для проведения экскурсий. У нас в этом году побывали и студенты вузов Мурманска, и воспитанники студии арктического телевидения».

Действительно, главная цель этого фестиваля научить молодёжь и взрослых экономно распоряжаться природными ресурсами. Благодаря современным технологиям энергосберегающий образ жизни очень доступен. И даже, несмотря на то, что в нашем краю полгода не светит солнце, все равно можно экономно распоряжаться энергией.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Достаточно технологий. Это не только энергосберегающие лампочки. Это и проекционные пешеходные переходы, которые мы в этом году первые делаем на Кольском проспекте. Это и архитектурная подсветка домов, и распределение освещения по новым зонам. У нас есть целый набор мероприятий, которые позволяют делать полярную ночь ярче, светлее, с экономией электроэнергии».

«Вместе ярче» также проведут в ряде муниципалитетов региона. Но ключевой площадкой в этом году определена именно областная «научка», которую по планам посетят несколько тысяч человек.

Всероссийский фестиваль энергосбережения продлится до 17 ноября.