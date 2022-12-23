Областная прокуратура проверила региональные образовательные учреждения на соответствие требованиям законодательства

Контролеры выявили множественные нарушения. Например, в одну из школ можно было пронести химикаты, правила это не запрещали.

В другом учреждении, напротив, ввели слишком завышенные требования к форме. Нередко заведения испытывают недостаток учебной литературы и оснащения. Нарушения противопожарного, санитарно-эпидемиологического, антитеррористического законодательства то же имеют место быть.

Константин Тригуб, старший помощник прокурора Мурманской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних: «По результатам проведенной проверки органами прокуратуры области принято более 400 мер реагирования, направленных на устранение и недопущение впредь выявленных нарушений закона в сфере образования».