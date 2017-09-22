ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Работаем над ошибками и ищем компромиссы, если хотим жить парой«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»22.09.17 19:30

Областная скорая получила три новых спецавтомобиля

Скорая приедет быстрее. Мурманская областная станция скорой медицинской помощи получила 3 новых автомобиля. В том числе, передвижной медицинский рентгенодиагностический комплекс на базе автомобиля «КаМАЗ». Все машины оборудованы по последнему слову техники и снабдили тревожными кнопками на случай возникновения внештатных ситуаций.

От качества и количества автомобилей в службе скорой помощи зависит скорость реагирования на вызовы больных. Техника, хоть и надёжная, время от времени выходит из строя: ломается или попадает в аварии. Автопарк регулярно приходится обновлять. Пополнение всегда ждут с нетерпением.

В этот раз для Мурманской областной станции скорой медицинской помощи привезли три машины. И среди них - новый современный передвижной медицинский рентгенодиагностический комплекс на базе автомобиля «КаМАЗ».

- У нас машин старше трёх лет вообще нет. На скорой помощи работают машины, которым от года до трёх, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. -  Часть машин у нас в аварии попадают, нуждаются в замене, поэтому плавно будем эти машины заменять. Кроме того, у нас есть программа по моногородам. Пять моногородов, куда  будем поставлять машины скорой помощи. По одной машине будет направлено в каждый город.

Новый автокомплекс будет работать в глубинке в составе поездов здоровья. В кунге есть флюорографический и рентгеновский аппараты, а также маммографическая установка. Энергией медицинское оборудование будет небольшой переносной электрогенератор. Все машины высокопроходимые, с полным приводом и высоким дорожным просветом: на бездорожье или в заснеженных мурманских дворах не застрянут. Комплектация машин северная – в салоне установлены дополнительные печки.

- За счёт станции мы закупили  устройства похожие на мобильный телефон, - пояснил Павел Соколов, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. - Это устройство позволяет скрытно, например, из кармана подать сигнал бедствия, нажав на красную кнопку. Сигнал приходит в оперативный отдел станции на специальный выделенный телефон. Взяв этот телефон и включив вызов, работники могут слышать, что происходит.

И это не последняя поставка техники в этом году. До конца 2017 года планируют привезти в область ещё 16 машин. Среди них 2 мобильных медкабинета для работы в отдалённых сельских поселениях.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 744 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Павел К
22.09.17 15:57
Пока не стреляют, д****и довольны! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:В Мурманске в отдельном батальоне патрульно-постовой службы с ознакомительной экскурсией побывали студенты ММРК имени И.И. Месяцева
Официально
20.09.17 16:20
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Маргарита
20.09.17 11:36
Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают.
Комментарий к новости:Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Август. Восьмого». Художественный фильм (12+)00:15«Падение Лондона». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс доллара упал на 57 копеек, евро – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика