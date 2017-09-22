Областная скорая получила три новых спецавтомобиля

Скорая приедет быстрее. Мурманская областная станция скорой медицинской помощи получила 3 новых автомобиля. В том числе, передвижной медицинский рентгенодиагностический комплекс на базе автомобиля «КаМАЗ». Все машины оборудованы по последнему слову техники и снабдили тревожными кнопками на случай возникновения внештатных ситуаций.

От качества и количества автомобилей в службе скорой помощи зависит скорость реагирования на вызовы больных. Техника, хоть и надёжная, время от времени выходит из строя: ломается или попадает в аварии. Автопарк регулярно приходится обновлять. Пополнение всегда ждут с нетерпением.

В этот раз для Мурманской областной станции скорой медицинской помощи привезли три машины. И среди них - новый современный передвижной медицинский рентгенодиагностический комплекс на базе автомобиля «КаМАЗ».

- У нас машин старше трёх лет вообще нет. На скорой помощи работают машины, которым от года до трёх, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Часть машин у нас в аварии попадают, нуждаются в замене, поэтому плавно будем эти машины заменять. Кроме того, у нас есть программа по моногородам. Пять моногородов, куда будем поставлять машины скорой помощи. По одной машине будет направлено в каждый город.

Новый автокомплекс будет работать в глубинке в составе поездов здоровья. В кунге есть флюорографический и рентгеновский аппараты, а также маммографическая установка. Энергией медицинское оборудование будет небольшой переносной электрогенератор. Все машины высокопроходимые, с полным приводом и высоким дорожным просветом: на бездорожье или в заснеженных мурманских дворах не застрянут. Комплектация машин северная – в салоне установлены дополнительные печки.

- За счёт станции мы закупили устройства похожие на мобильный телефон, - пояснил Павел Соколов, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. - Это устройство позволяет скрытно, например, из кармана подать сигнал бедствия, нажав на красную кнопку. Сигнал приходит в оперативный отдел станции на специальный выделенный телефон. Взяв этот телефон и включив вызов, работники могут слышать, что происходит.

И это не последняя поставка техники в этом году. До конца 2017 года планируют привезти в область ещё 16 машин. Среди них 2 мобильных медкабинета для работы в отдалённых сельских поселениях.