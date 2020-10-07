Областной арбитражный суд признал банкротом Мурманское морское пароходство и открыл в компании конкурсное производство

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило одно из федеральных информационных агентств.

Напомним, первую процедуру банкротства – наблюдение – суд ввёл в отношении пароходства в марте по заявлению московской компании «Урал Логистика», крупного оператора железнодорожных вагонов, долг перед которым составлял более миллиона рублей.

Дело о банкротстве ММП было возбуждено ещё в апреле 2019 года. Во время производства по нему суд отказал нескольким кредиторам в начале банкротства должника.