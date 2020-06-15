Областной центр держит пальму первенства по статистике заболеваемости коронавирусом в регионе

В Мурманске на момент подготовки впуска новостей выявлено ещё 43 заболевших.

Всего же в области 65 новых случаев заражения Covid-19. Сначала тестирования на вирус в нашем регионе зафиксировано 4011 инфицированных, 2690 пациентов выздоровели.

Лаборатории и медицинские учреждения региона сделали более 112 тысяч тестов и постоянно наращивают темпы работы.