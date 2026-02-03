Областной художественный музей приглашает мурманчан и гостей города посетить выставку «Война и мир глазами женщины»

На ней представлено 86 работ художниц из Смоленска, Тулы и Петрозаводска.

Война и мир – две стороны одной медали, уверены участницы экспозиции. В своих произведениях они отразили хрупкость человеческих судеб и напомнили о том, как в одночасье можно разрушить то, что впоследствии придётся восстанавливать годами.

Юлия Коросова, участница выставочного проекта «Война и мир глазами женщины»: «Попытались отразить своё отношение к происходящим событиям, попытались осмыслить саму суть войны и мира. Это две грани одной медали».

Некоторые художницы ещё в детстве столкнулись с отголосками военных действий. Последствия трагических страниц истории оставили памятный отпечаток, который участницы отразили на холсте.

Нелли Григорьева, участница выставочного проекта «Война и мир глазами женщины»: «Детство своё проводила в таких местах Новгородской области, когда следы войны были постоянны. Я сидела на авиационной бомбе вместо лавочки».

Каждая картина пропитана глубоким смыслом и напоминанием о важности ежедневных моментов, которые нас окружают. Экспозицию можно посетить до 8 марта этого года.