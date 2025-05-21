Областной краеведческий диктант написали жители Заполярья

Акцию проводили в разных уголках региона. Главной точкой притяжения в Мурманске стала научная библиотека.

В этом году главной темой краеведческого диктанта стали события Великой Отечественной войны в Мурманской области. Многое из истории обороны Заполярья на слуху, но назвать точные даты, хронологию и ключевые её этапы смогут далеко не все.

Анна Токарева, главный библиотекарь отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Это 25 вопросов, связанные с лётчиками-североморцами, моряками подводниками Северного флота. Вопросы посвящены фильмам, которые снимали у нас на Кольском полуострове. Какие памятники установлены на территории Мурманска и области».

Всего в регионе работали 90 площадок для проведения диктанта, в стенах областной научной библиотеки их было 4. Чтобы пройти испытание участникам отвели 45 минут.

Иван Проккоев, студент МАУ: «Участвую в первый раз в краеведческом диктанте. Думаю, будет интересно».

- Почему решил поучаствовать?

- Захотелось показать, что я знаю о войне Великой Отечественной, просто интересно сходить.

Александр Ярыкин, студент МАУ: «Это первое участие у нас в краеведческом диктанте. Готовились с душой, узнавали информацию про наш край, чтобы все написать хорошо о нашем крае».

Анна Калачева, студент МАУ: «Пришли писать из интереса по большей части и с патриотической точки зрения тоже».

Результаты краеведческого диктанта станут известны уже 31 мая на сайте областной научной библиотеки. Участник, набравший максимальное количество баллов, ответивший правильно на все вопросы, будет объявлен победителем и получит диплом.