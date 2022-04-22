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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.22 19:30

Областной краеведческий музей – это не просто место досуга северян, а в первую очередь, настоящий храм науки

В стенах областного краеведческого музея уже не один десяток лет встречаются учёные. Нынешние мурманские научные чтения проходят в очном формате, до этого два года специалисты общались по средствам конференц-связи. Эксперты самого разного профиля приехали к нам - есть гости и из  Москвы и даже с Чукотки.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Мурманская область активно приняла участие в чтениях. В этом году, как никогда, много принимают участие представители муниципальных музеев региона, коллеги, которые занимаются изучением этой темы. Наше коренное население – это саамы, понятно, что коллеги наши будут рассказывать по этой теме, по этому вопросу. Тема, несмотря на то что, вроде как, для всех известная, но она таит много разных белых пятен, тайн».

Действительно, культура и язык саами уникальны, а сам народ – очень древний. По некоторым данным, именно их предки первыми заселили не только наш край, но и Северо-Запад Европы. Кстати, на чтения пригласили представительницу этого этноса - Нина Афанасьева, коренная саамка, поприветствовала учёных на родном языке.

Одина из докладчиц представительница Санкт-Петербургского этнографического музея. Работа исследовательницы посвящена «оцифровке» предметов материальной культуры. Фотографии, например, или предметы быта сканируются, на основе полученных данных формируется компьютерная 3D модель конкретного экспоната.

Ольга Подшувейт, заведующая отделом экскурсионного обслуживания и приёма посетителей Российского этнографического музея: «Создание онлайн-каталога предметов из коллекции Российского этнографического музея реализуется в рамках проекта «Изучение и сохранение исторического и культурного наследия Арктики». Этот проект финансируется АНО «Центр «Арктические инициативы» и будет реализован к концу этого года. Более 500 предметов будут оцифрованы, профессионально оцифрованы».

Задумка весьма интересная, ведь многие музеи мира постепенно расширяют свои цифровые экспозиции.

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Александр
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А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
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