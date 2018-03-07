Областной музей идёт в глубинку к людям

В этом году наш регион отмечает 80-летие. В связи с этим событием Мурманский областной краеведческий музей даёт старт культурно-просветительскому проекту под названием «День с музеем».

Проект «День с музеем» был создан специально для жителей небольших городов и посёлков области, в которых нет своих постоянных выставочных залов.

- В первую очередь мы будем знакомить людей с музеем, что вообще представляет собой наше учреждение, какую мы проводим работу, - поясняет Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Виртуально познакомим с нашими экспозициями, чтобы вызвать интерес и, возможно, при поездке в Мурманск, в столицу Заполярья, наши земляки придут потом уже к нам в музей.

Задача проекта - рассказать людям о главном музее области, в котором удаётся побывать далеко не всем жителям отдаленных от Мурманска районов. «Это культурно-просветительский проект с чётко определенной краеведческой направленностью», - пояснил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Первая выставка будет организована в Полярных Зорях. Жители и гости города атомщиков смогут ознакомиться с передвижными экспозициями. Для школьников пройдут показы учебных программ об истории Кольского края. Для самых маленьких северян организуют показ интерактивной программы.

- Музей имеет хороший опыт и уже большие наработки по проведению передвижных выставок, - отмечает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - У нас их свыше сорока единиц различной направленности: посвященные истории, природе края и различным событиям, которые в то или иное время проходили на территории города Мурманска и области. Мы их будем показывать.

В течение текущего года выставки покажут в Зеленоборском, Туманном, Алакуртти, селе Белое Море, Зареченске, Островном и Видяево.