Областной музей переезжает! Временно

К концу марта Мурманский областной краеведческий музей покинет привычное здание, в котором он находится более 60 лет. Экспозиции переедут в здание на улице Павлова, где в советское время располагался цех подсобных производств.

Многие мурманчане знают, что здание областного музея постоянно в 1937 году, оно по праву считается архитектурным памятником. Изначально тут располагалась школа, а во времена Великой Отечественной войны - военный госпиталь. Мурманский областной краеведческий музей - старейший в области только в 1957 году занял каменную 4-этажку на проспекте Ленина, 90, объединившись с музеем Великой Отечественной войны. Капитальный ремонт проводился в этом историческом здании в начале 80-х прошлого века. И вот спустя более 30 лет учреждение культуры ждёт полное преображение.

- Главным итогом реконструкции должно стать появление пристройки, где будут размещены в нормальных, цивилизованных условиях, соответствующих техническому уровню XXI века, пристройка, где будут размещены фонды областного краеведческого музея, - отметил во время пресс-конференции Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Здание изменит свой облик не только со стороны фасада, но и изнутри: будет создана новая инфраструктура для ограниченных групп населения, проведут косметический ремонт и обновление многих экспозиций. А пока хранители музея уже собирают и упаковывают экспозиции. Первыми перевезут на новое место выставочные материалы с 4 этажа, где представлены предметы советской эпохи. Единственное, что вызывает небольшие трудности для сотрудников музея, площадь временной базы меньше, чем основная.

- Но мы проанализировали ситуацию, посмотрели, мы понимаем, что во временном здании будут созданы условия для хранения, - отмечает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Там будет десять помещений под размещение фондового собрания музея, там будет экспозиционное пространство для наших стационарных выставок и будет помещение для временных выставок.

На реализацию проекта по реконструкции областного музея будет направлено 139,5 миллионов рублей, из них 80 млн. - на закупку нового оборудования. Музей переедет в здание на улице Павлова, 1а уже к концу марта.

Всю информацию о работе музея на новом месте можно будет узнать на сайте учреждения.

К концу 2020 года реконструкцию здания завершат и краеведческий музей вернётся на привычное для мурманчан место.