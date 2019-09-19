Областные дороги собираются ремонтировать и ночью

Вопросы обеспечения тишины и покоя жителей региона и поддержки территориального общественного самоуправления в Заполярье обсудили на заседании областного комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

На повестке заседания профильного комитета Облдумы 6 вопросов. Один из них - обсуждение инициативы, выдвинутой Советом депутатов города Апатиты. Ремонт автомобильных дорог требует определенной погоды, теплых и сухих дней слишком мало, рабочие вынуждены трудиться круглосуточно, чтобы успеть положить асфальт. Однако такие работы могут нарушать тишину и покой граждан.

Владимир Мищенко, председатель комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Будем изучать данный вопрос. Думаю, сегодня мы только начинаем исследование этого вопроса, будем запрашивать аналитику муниципалитета, мнения иных муниципалитетов, дабы выработать подход, потому что это касается абсолютно каждого гражданина. То есть, здесь надо соблюсти паритет, ремонт дорог необходим, тем более у нас времени на ремонт очень мало, и в то же время покой граждан тоже должен быть соблюден. И вот найти золотую середину, мы этим будем заниматься сегодня».

Предложено законодательно закрепить возможность проводить ремонт дорог в муниципалитетах региона в период с 1 мая по 30 сентября с 20 часов до 24 часов и с 00 до 13 часов. Также парламентарии рассмотрели 4 инициативы изменения законов федерального уровня.

Владимир Мищенко, председатель комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Касается различных вопросов от ужесточения мер ответственности, внесения изменений в кодекс об административной ответственности, закон о дактилоскопии, и еще есть ряд законопроектов, которые нам предлагают инициировать на федеральном уровне».

Депутаты также рассмотрели проект закона «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Мурманской области», внесенный депутатами Владимиром Мищенко, Андреем Фоменко и Максимом Ивановым. Законопроект определяет цели и задачи данной господдержки, правовую основу и формы, разграничивает полномочия госорганов.