Областные, краеведческий и художественный музеи вошли в число победителей грантового конкурса программы «Музеи Русского Севера»

В этом году на конкурс поступило 50 заявок из 11 регионов. Поддержку получил и проект заполярных музейщиков «Сила саамских традиций». Его цель – развитие и продвижение народных ремесел, сохранение традиций декоративно-прикладного творчества, развитие сообщества саамских мастеров.

Проект будет реализован в отделе истории, культуры и быта Кольских саамов в Ловозере. Ключевым событием проекта станет Фестиваль ремёсел под названием «Сила саамских традиций», который состоится в апреле 2022 года.

Сумма финансирования составит более 300 тысяч рублей. Есть в списке победителей и проект областного художественного музея «Искусство в знакомом маршруте».