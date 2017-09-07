Облдрамтеатр готов удивлять зрителей

Ещё один год в здании бывшего кинотеатра «Атлантика». 22 сентября труппа драматического театра официально откроет предъюбилейный сезон. Совсем скоро артисты приступят к репетициям шести новых спектаклей. Сегодня же коллектив встретился, чтобы обсудить организационные вопросы, на собрании говорили о переменах в жизни учреждения и творческих планах.

Труппа драматического театр собралась в зале, рассевшись на зрительских креслах, чтобы обсудить важные организационные вопросы, в том числе, каким будет предстоящий 79-й театральный сезон.

Постоянных зрителей наверняка порадует то, что коллектив пополнили 3 новых артиста, недавние студенты. Но даже такой положительный кадровый баланс не способен компенсировать уход из учреждения культуры главного режиссёра Султана Абдиева, который работал в театре с 1997 года.

- Султана Назировича не будет, он подал заявление на увольнение по собственному желанию, по состоянию здоровья. Но это ничего не меняет, - сказала Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра. – Его обязанности у нас исполняет Ковалёв Никита Николаевич. 22 сентября мы открываемся, реализуя те же планы, которые были приняты ранее.

А планы, как всегда, у творческого коллектива большие. В ближайшее время артисты приступят к репетициям, до Нового года зрителей ждёт несколько премьер. На малой сцене покажут комедийный детектив «Сочельник в Манхэттене», а приезжий режиссёр из Казани Ринат Фазлеев поставит английскую мелодраму «Загнанная лошадь».

- Это его предложение. Но мы стареемся соблюдать баланс, чтобы были и современные и наши, и зарубежные пьесы, и классика, и новая драматургия, - говорит Никита Ковалев, режиссер Мурманского областного драматического театра. - Чтобы это было гармонично и органично в театре.

До официального открытия сезона на сцене «Атлантики» коллектив тетра покажет детский спектакль и успеет съездить в небольшие гастроли по области. А вот новый репертуар на 2018 год руководство учреждения пока не раскрывает, но зрителей постараются удивить.