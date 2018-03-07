Облизбирком и МАГУ развивают сотрудничество

Мурманский областной избирательный комитет и арктический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Избирком активно взаимодействует с рядом образовательных учреждений Заполярья, его представители регулярно читают лекции студентам. А недавно они провели в стенах опорного вуза предвыборные дебаты. До настоящих столкновений, например, как в телешоу, не дошло, но студенты показали себя подкованными в ведении политической дискуссии.

- Выборы - это всегда взгляд в будущее, а будущее - это молодёжь - наши студенты, поэтому встречаемся со студентами. Рассказываем им о нашей работе, - говорит Антон Богомолов, председатель Мурманской областной избирательной комиссии, - о важности и нужности выборов, о том, что обязательно надо прийти на выборы.

Арктический университет имеет соглашения о сотрудничестве со многими организациями и учреждениями региона, в том числе, с законодательной и исполнительной органами власти. Например, недавно благодаря совместным усилиям администрации Мурманска и студентов вуза в новом парке на Семёновском озере удалось открыть несколько арт-объектов. В планах сторон развивать позитивный опыт.

- Сотрудничество протекает в нескольких форматах. С одной стороны - это волонтёрство, чтобы выборы были честными, не было фактов фальсификации, - отмечает Андрей Сергеев, ректор МАГУ. - Мы работаем с несколькими организациями под эгидой исполкома. Помимо этого, развиваем сотрудничество в рамках образовательной деятельности.

Студенты таких направлений, как муниципальное управление и юриспруденция, проходят практику в избиркоме. По мнению ректора университета, хорошо это не только тем, что студенты могут воочию увидеть работу избирательного комитета, принять в ней участие, но и получить необходимые консультации специалистов, которые помогут им в написании, к примеру, выпускных работ.