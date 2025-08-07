В Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»
Обманутые пожилые северяне становятся подельниками мошенников

В Мурманской области сотрудники полиции вернули жительнице Кольского района крупную сумму денег, которые она передала по указке аферистов неизвестной.

В отделе полиции пенсионерка рассказала, что под предлогом оформления льготы на услуги телефонной связи она продиктовал номер СНИЛС неизвестному мужчине. А на следующий день ей уже позвонил, якобы, сотрудник правоохранительных органов, который очень настойчиво интересовался размером её личных накоплений.

Аферист запугал женщину, сказав, что деньги нужно проверить на специальном аппарате, не добыты ли они преступным путём. А если женщина не согласится, то её и родных подвергнут уголовному наказанию

Жительница Кольского района быстро собрала все свои накопления и передала их женщине, пришедшей к ней вскоре после разговора с аферистом.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить место жительства женщины-курьера. Каково же было удивление полицейских, когда дверь им открыла пенсионерка 1943 года рождения. Она рассказала, что длительное время общалась по телефону с неизвестной женщиной, которая представлялась следователем. Мошенница внушила местной жительнице, что она должна помогать органам следствия и забирать деньги у одних людей и отдавать их другим. Пенсионерка даже не догадывалась о том, что своими действиями нарушает закон.

