Обмен опытом: в Мончегорске обновленный Общественный совет при администрации города принимал гостей

Представители Общественной палаты поделились опытом реализации общественных инициатив и подсказали решение некоторых наболевших проблем мончегорцев.

Несколько месяцев в новом составе работает Общественная палата области: вектор деятельности представители профсоюзов, духовенства, сферы культуры и активисты выбрали, исходя из запросов населения.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Это и помощь членам семей участников СВО, и вопросы патриотического воспитания молодёжи, это и (в планах Совета Мончегорска) противодействие наркотикам. Мы рассказали, как мы это можем делать, они рассказали, как видят эту работу».

Переизбрание в Общественный совет при администрации в этом году состоялось и в Мончегорске. Сегодня в составе органа есть и те, кто сталкивается с некоторыми сторонами социальной сферы впервые.

Евгения Брокарева, заместитель начальника отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска: «Всё, что касается экспертизы нормативно-правовых актов: поскольку у нашего Совета в этой области опыта немного, то по результатам обсуждения появилось несколько мыслей, где мы ресурсно можем в городе задействовать и иначе на этот момент посмотреть».

Пару лет назад Общественная палата выступила с инициативой проведения мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации на территории региона. Работа продолжится. Во время обсуждений появилась и смелая идея общественного контроля продуктов на маркетплейсах.