Обнадёживающая и тревожная статистика пандемии

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 69 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+48), Североморске (+16) и Кольском районе (+2).

Оперативный региональный штаб поделился данными первого этапа иммунологического исследования в Мурманской области. Согласно тесту на антитела, от 19 до 46% жителей имеют иммунитет к коронавирусу. В других регионах России, где проходило исследование, этот показатель варьируется от 4 до 50%. Впрочем, несмотря на обнадёживающие данные, за выходные в области пять человек умерли от осложнений вызванных Covid-19.