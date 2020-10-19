День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.20 19:30
Обнаружен один из трёх пропавших во время ЧП в Баренцевом море
Артем Кытин, руководитель Мурманского следственного отдела СКР на транспорте Следственного комитета РФ: «По состоянию на 10 часов 19 октября на западном берегу губы Вайда обнаружено тело мужчины, предположительно одного из пропавших».
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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