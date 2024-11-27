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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.24 19:30

«Обнимая город Колу»: соревнования собрали любителей скандинавской ходьбы со всего региона

Несмотря на штормовой ветер на Поморской набережной в Коле было многолюдно. Полным ходом шла регистрация на уже традиционное ежегодное спортивное соревнование по скандинавской или, как сегодня принято говорить, северной ходьбе под названием «Обнимая город Колу».

По традиции этого вида спорта перед стартом участники получают инструктаж о движении на маршруте.

Елена Кондратюк, инструктор по северной ходьбе, организатор соревнований: «Мероприятие проводит Кольский район. Мы это мероприятие проводим уже четвёртый год, четвертый раз. Первые два года у нас было в онлайне. Сейчас мы физически ходим по городу. Сейчас будет дан старт, который состоится в 11 часов от рыбы кит. Участники все ходят ровно целый час. Мы потом по трекам будем смотреть, кто больше всего прошёл километров за этот период. Основная масса населения, конечно, это наши земляки в возрасте после сорока лет. Это люди, которые увлечены ходьбой с палками, которые думают о здоровом образе жизни».

В северной ходьбе разминка перед началом движения и после его окончания – дело принципиальное. Поэтому спортсмены активно включались в движения.

Оксана Чарупа, многократный участник соревнований по северной ходьбе, приехала из дальнего городка Мурманской области. Она всегда занималась бегом и лыжами, а теперь и ходьбой с палками.

Оксана Чарупа, участница соревнований, г. Ковдор: «Специально приехала. В том году хотела, не получилось. Решила в этом году обязательно поучаствовать. Главное для меня - участие, увидеть всех спортсменов, товарищей. Я из Ковдора, ехала четыре часа на микрике, так что специально приехала чтобы повидаться, но и поучаствовать в этом мероприятии».

Дан старт, спортсмены отправляются в путь. Особенность соревнования «Обнимая город Колу» - самостоятельный выбор каждым участником маршрута. Можно идти в одиночку или в команде. Главное, соблюдать правила дорожного движения и ровно через час вернуться на финиш. А победа достанется тому, кто за этот час пройдёт бОльшую дистанцию.

А вот и финиш. Осталось только показать судьям трек с маршрутом и пройденной дистанцией. Все участники получили памятные медали.

А всем, кому интересен такой вид физической активности, рекомендуем посетить сообщество «Северная ходьба» в Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте», где публикуют анонсы тренировок, спортивных мероприятий, туристических походов, скандипрогулок, экскурсий по городу и окрестностям.

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