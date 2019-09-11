Обновилась экспозиция музея регионального отделения общественной организации ветеранов Афганистана

На базе мурманской региональной организации ветеранов-афганцев открылась обновленная экспозиция. Оценить её пришёл глава региона Андрей Чибис, именно по его поручению из областного бюджета была выделена субсидия в размере около полумиллиона рублей на обновление музея.

Для обновления музея регионального отделения общественной организации ветеранов Афганистана было закуплено новое экспозиционное оборудование, созданы тематические планшеты, на которых рассказывается история вооруженных конфликтов. Это был очень серьёзный и кропотливый труд. Однако работа ещё продолжается. Например, Иван Зайцев, неравнодушный и творческий человек, создаёт для музея экспозицию, рассказывающую о буднях на блокпосте. «Это кропотливая работа. Каждая мелочь, квадратик, кустик – всё это элементы с той или иной фотографии», - поясняет Иван Зайцев, моделист-любитель.

Это только начало большой экспозиции, создаваемой Иваном. Когда работа завершится, она будет выставлена в музее. Кстати, помощь в обновлении экспозиции оказали и специалисты Мурманского областного краеведческого музея. Глава региона Андрей Чибис высоко оценил усилия всех, кто участвовал в модернизации.

«Это память, это знания о том, что, к сожалению, такое может быть. И конечно, молодцы те, кто трепетно к этому относится, кто эту экспозицию сохраняет, развивает, кто организовывает и проводит здесь экскурсии детей, школьников, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Этот музей становится частью туристического маршрута в областном центре».

Также в музее есть материалы, посвященные Великой Отечественной войне и конфликту на юго-востоке Украины. Представлены образцы военной формы военнослужащих разных лет, вооружение, фотографии, документы, личные вещи солдат. Особое место занимает Стена памяти с портретами северян, погибших в локальных конфликтах.