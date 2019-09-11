Опять взрывают, опять дороги перекрываютВ связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.19 19:30

Обновилась экспозиция музея регионального отделения общественной организации ветеранов Афганистана

На базе мурманской региональной организации ветеранов-афганцев открылась обновленная экспозиция. Оценить её пришёл глава региона Андрей Чибис, именно по его поручению из областного бюджета была выделена субсидия в размере около  полумиллиона рублей на обновление музея.

Для обновления музея регионального отделения общественной организации ветеранов Афганистана было закуплено новое экспозиционное оборудование, созданы тематические планшеты, на которых рассказывается история вооруженных конфликтов. Это был очень серьёзный и кропотливый труд. Однако работа ещё продолжается. Например, Иван Зайцев, неравнодушный и творческий человек, создаёт для музея экспозицию, рассказывающую о буднях на блокпосте. «Это кропотливая работа. Каждая мелочь, квадратик, кустик – всё это элементы с той или иной фотографии», - поясняет Иван Зайцев, моделист-любитель.

Это только начало большой экспозиции, создаваемой Иваном. Когда работа завершится, она будет выставлена в музее. Кстати, помощь в обновлении экспозиции оказали и специалисты Мурманского областного краеведческого музея. Глава региона Андрей Чибис высоко оценил усилия всех, кто участвовал в модернизации.

«Это память, это знания о том, что, к сожалению, такое может быть. И конечно, молодцы те, кто трепетно к этому относится, кто эту экспозицию сохраняет, развивает, кто организовывает и проводит здесь экскурсии детей, школьников, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Этот музей становится частью туристического маршрута в областном центре».

Также в музее есть материалы, посвященные Великой Отечественной войне и конфликту на юго-востоке Украины. Представлены образцы военной формы военнослужащих разных лет, вооружение, фотографии, документы, личные вещи солдат. Особое место занимает Стена памяти с портретами северян, погибших в локальных конфликтах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Комментарий к новости:В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура»
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Вангелия». Художественный сериал, 3 серия (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали поднимать цены на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 8 копеек, доллар потерял почти копейку-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 564 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика